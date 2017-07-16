В Абхазии сдался подозреваемый в убийстве россиянина



Второй подозреваемый в разбойном нападении на российских туристов и убийстве одного из них - Андрея Кабанова - 11 июля в Гудаутском районе в воскресенье вечером сдался службе госбезопасности Абхазии. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики. Первый подозреваемый был задержан на второй день после преступления - 12 июля.

"Второй подозреваемый в совершении преступления, в отношении которого с 12 июля проводились оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание, сегодня вынужден был сдаться службе госбезопасности Абхазии. 12 июля был задержан житель Гудаутского района, который подозревается в совершении преступления в отношении туристов. Он содержится в изоляторе временного содержания МВД республики", - сказал собеседник агентства.

