Гройсман заявил о поддержке идеи «плана Маршалла» для Украины

«Это очень хорошая идея. Мы ее отрабатывали еще в первом правительстве [Арсения] Яценюка с нашими европейскими партнерами, но каким-то образом это не состоялось», — сказал Гройсман в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, «это очень приемлемо». «Европейская народная партия включила это в свои программные цели. Я бы хотел, чтобы она была реализована», — подчеркнул глава правительства.

Гройсман отметил, что речь идет в первую очередь о поддержке более быстрого развития Украины.

Президент Петр Порошенко по итогам рабочей поездки на Мальту, которую он совершил 29-30 марта по приглашению президента Европейской народной партии Джозефа Доля, заявил, что ждет от партнеров в Европе разработки «плана Маршалла по Украине».

Порошенко отметил, что ЕНП одобрила резолюцию о формировании долгосрочного плана поддержки его страны. «С нетерпением ожидаю дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания "плана Маршалла для Украины" и буду готов обсудить этот вопрос во время следующих контактов с лидерами институций и государств — членов ЕС », — подчеркнул президент.

«План Маршалла» (официальное название European Recovery Program, «Программа восстановления Европы») — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Его выдвинул в 1947 году госсекретарь США Джордж Маршалл.