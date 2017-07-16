Народный артист России, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Николай Цискаридзе признался, что в современном театре ему не хватает цензуры, отметив при этом, что выступает против вмешательство в творчество постановщика. Об этом он заявил в воскресенье на встрече с журналистами, посвященной проекту "Русские сезоны" в Японии.

"Порой мне не хватает цензуры. В театре должны быть нормы приличия. Я не понимаю людей, которые постоянно хотят видеть на сцене извращения. Мне хочется наслаждаться красотой", - сказал Цискаридзе, являющийся также ректором Академии русского балета имени А. Я. Вагановой.

В то же время артист отметил, что выступает против какого-либо вмешательства в творчество постановщика. Ответственность за расходование средств бюджета должен нести руководитель театра, считает Цискаридзе.

"Руководитель театра сам выбирает и диктует тот стиль, в котором будет выходить спектакль. И, приглашая режиссера или балетмейстера, он должен нести ответственность за потраченные на постановку государственные деньги. Но почему-то, когда Министерство культуры страны спрашивает с него отчет, это считается плохо", - сказал Цискаридзе.

Затрагивая вопрос финансирования постановок, он отметил , что зачастую на спектакли тратятся неоправданно высокие бюджеты.

"Мне жалко, когда огромные средства уходят на ерунду. Я много раз говорил, что если посмотреть на статистику спектаклей, удостоенных премии "Золотая маска", то мы увидим, что многие из них уже не идут. При этом деньги на них были потрачены гигантские", - сказал он.

О балете "Нуреев"

Цискаридзе также заявил журналистам, что ему жаль актеров, участвовавших в постановке балета Кирилла Серебренникова "Нуреев", премьера которого была перенесена на май 2018 года.

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"Больше всего мне жалко артистов, которые потратили огромное количество времени на репетиции", - сказал Цискаридзе, добавив, что постановку не видел.

Вместе с тем он отметил, что театр всегда оставляет за собой право заменить или снять спектакль, эта информация указана на обратной стороне билетов.

"В этой истории мне обидно еще и то, что это долго будет муссироваться в мире. И сейчас все деятели культуры вынуждены говорить не о культуре и ее развитии, а об этом скандале", - сказал артист.

Дискуссия о цензуре

В последние несколько лет дискуссия о цензуре в искусстве получила развитие в обществе и СМИ. В частности, резонанс имела опера "Тангейзер" в Новосибирском театре оперы и балета, которую представители Русской православной церкви сочли оскорбляющей чувства верующих. В итоге директора театра уволили, а постановку сняли с репертуара.

Также ранее стало известно, что в Большом театре переносится премьера балета "Нуреев" в постановке режиссера Кирилла Серебренникова. Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин объявил, что премьера, которая должна была состояться 11 июля, перенесена на май 2018 года из-за неготовности постановки.

В мае этого года у Серебренникова по месту жительства и работы прошли обыски в рамках расследования дела некоммерческой организации "Седьмая студия", получившей в 2011-2014 годах субсидии из федерального бюджета на авторский проект "Платформа" Серебренникова.

По версии следствия, лица из числа руководства организации похитили бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенные государством на развитие и популяризацию искусства. Сам Серебренников проходит по делу как свидетель.

Здание Академии русского балета во Владивостоке

По словам Цискаридзе, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, ректором которой он является, до сих пор не получила собственное здание для своего филиала во Владивостоке.

Официально филиал академии был открыт во Владивостоке 1 сентября 2016 года, идею его создания в прошлом году поддержал президент РФ Владимир Путин . Ранее администрация Приморского края сообщала, что планирует отремонтировать выделяемое под филиал здание за счет регионального бюджета. На сегодняшний день 12 учеников, отобранных в академию по конкурсу, занимаются в школе-интернате для одаренных детей Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.

"От себя лично я сделал абсолютно все. Прием детей был совершен, педагоги набраны, программа написана. Но пока у нас нет собственного здания", - сказал Цискаридзе журналистам.

Цискаридзе также подчеркнул, что вопрос об отсутствии собственного здания встанет острее, когда количество учащихся увеличится. "Сейчас мы снимаем угол. Но балет всегда привязан к месту. Он нуждается в сцене", - пояснил он.

Он также заявил, что корпус Академии русского балета имени А. Я. Вагановой откроется в Санкт-Петербурге после реставрации в сентябре 2017 года.

"В отреставрированном корпусе смогут проживать более 100 студентов, в том числе и иностранцы", - сказал он.

Цискаридзе уточнил, что на протяжении последних лет из-за отсутствия достаточного количества места в интернате академия была вынуждена принимать на обучение не более 44 иностранных студентов. "А иностранные студенты для нас - это заработок", - добавил ректор.

Он также признался, что ему нравится профессия педагога и он не скучает по выступлениям, поскольку теперь выступает в роли преподавателя, и в каждом из учеников есть большая часть его работы. "Профессия педагога продлила мою самореализацию", - отметил он.