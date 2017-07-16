Самолет Cessna упал в Байкал



Частный легкомоторный самолет Cessna упал в озеро Байкал в Ольхонском районе возле скалы Шаманка, сообщили «Вести.Иркутск».

Воздушное судно с четырьмя людьми на борту начало уходить под воду. Жертвам крушения повезло – на берегу неподалеку от места трагедии отдыхали врачи-травматологи, они оказали пострадавшим первую помощь.



В районе всего одна машина скорой помощи, поэтому в больницу поселка Хужир пострадавших отвозили по очереди. По предварительной информации, все четверо находятся в тяжелом состоянии, решается вопрос о транспортировке их в больницу Иркутска на вертолете.



Военно-транспортный самолет разбился в штате Миссисипи в США 11 июля. На борту воздушного судна находились восемь человек, останки тел четырех из них нашли на месте катастрофы в тот же день. Телеканал «360» публиковал видео с места катастрофы. Читать далее>>