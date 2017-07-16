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Разведка Ирака опровергла гибель главаря ИГ
Спецслужбы Ирака заявили, что главарь ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) аль-Багдади жив и прячется в Сирии. Такие сведения обнародовал директор иракской службы разведки, передает телеканал Аль-Арабия.
По его данным, глава террористов не находится сейчас в Ракке, а скрывается в других провинциях.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что аль-Багдади убит после массированного российского авиаудара.
На прошлой неделе телеканал «Ас-Сумария» сообщил, что террористы заявили о смерти своего лидера аль-Багдади, и пообещали объявить имя «нового халифа».
Спецслужбы США утверждают, что у них нет данных о гибели главаря террористов.
Абу Бакр аль-Багдади — главарь международной исламистской террористической организации, провозгласил себя «халифом».
Госдепартамент США объявил награду в 10 млн долларов за информацию, которая приведёт к его аресту или смерти.
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