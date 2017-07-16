Разведка Ирака опровергла гибель главаря ИГ

Спецслужбы Ирака заявили, что главарь ИГ (запрещенная в России террористическая группировка) аль-Багдади жив и прячется в Сирии. Такие сведения обнародовал директор иракской службы разведки, передает телеканал Аль-Арабия

По его данным, глава террористов не находится сейчас в Ракке, а скрывается в других провинциях.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что аль-Багдади убит после массированного российского авиаудара.

На прошлой неделе телеканал «Ас-Сумария» сообщил, что террористы заявили о смерти своего лидера аль-Багдади, и пообещали объявить имя «нового халифа».

Спецслужбы США утверждают, что у них нет данных о гибели главаря террористов.

Абу Бакр аль-Багдади — главарь международной исламистской террористической организации, провозгласил себя «халифом».