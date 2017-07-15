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«Локомотив» заявил, что «Спартак» может получить техническое поражение в матче за Суперкубок России
Посредством клубного сайта «Локомотив» заявил, что «Спартак» может быть наказан техническим поражением по итогам матча за Суперкубок России, который состоялся в пятницу, 14 июля, и завершился победой подопечных Массимо Карреры со счётом 2:1 в дополнительное время.
В заявлении указывается, что защитник «Спартака» Георгий Джикия не имел права участвовать в поединке за Суперкубок России, поскольку был удалён с поля в матче 30-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Арсеналом» и получил автоматическую одноматчевую дисквалификацию, которая переносится на сезон-2017/18.
Отмечается, что дело Джикии будет рассмотрено Российским футбольным союзом (РФС) в ближайшую среду, 19 июля.
Ранее вице-спикер Государственной думы России Игорь Лебедев выразил мнение, что ошибка арбитра Владислава Безбородова принесла «Спартаку» победу в матче за Суперкубок России.
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