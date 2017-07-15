Выжившую в кровавой бойне под Тверью девушку не признают потерпевшей

21-летнюю девушку, которая выжила в кровавой бойне под Тверью, не признают потерпевшей, передает tverigrad.ru. Защита не смогла добиться для своей клиентки данного статуса.

По словам адвоката девушки, следователи не ответили на ходатайства, которое требует рассматривать ее как лицо, перенесшее существенный моральный вред и имеющее право на компенсацию.

Напомним, что массовое убийство произошло в ночь на 4 июня в садоводческом товариществе в поселке Редкино под Тверью. Пьяный мужчина застрелил четырех женщин и пятерых мужчин.