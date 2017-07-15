Зебра-неудачница сбежала от крокодилов и была съедена львами

Видео, свидетельствующее о том, что от судьбы не удается сбежать даже животным, набирает популярность на YouTube. Ролик был снят с воздушного шара, пролетающего над кенийским заповедником Масаи-Мара.

На кадрах пересекающая реку зебра смогла сбежать от зубов приближающегося к ней крокодила. Но на берегу ее уже поджидали две львицы, которые растерзали бедное животное.



В комментариях к видео зрители пишут «И ты думал, что твой день плох?»



Неудачным стал день для заключенного аргентинской тюрьмы Санта-Фе. Осужденный за кражу велосипедов мужчина решил оставить «казенный дом» и, сделав своими руками дыру в потолке, пытался выбраться. Однако отверстие оказалось не совсем по размеру, так что нижняя половина осталась в заключении, когда верхняя уже была на свободе. Так мужчина провисел несколько часов.