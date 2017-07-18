США заявили о намерении ввести новые санкции против Ирана

Вашингтон намерен ввести новые санкции против Тегерана в связи с его ракетной программой и "враждебной деятельностью" в регионе. С таким заявлением выступил представитель администрации США

"Мы вводим новые санкции, чтобы привлечь Иран к ответственности за его поведение на целом ряде направлений, в частности в плане ракет", - цитирует РИА Новости слова представителя Белого дома.

Чиновник отметил, что новые ограничительные меры не будут иметь отношения к Совместному всеобъемлющему плану действий, который в 2015 году исламская республика подписала с международными посредниками, включая США. В рамках этого соглашения Вашингтон отменил ряд санкций против Тегерана.

"Они (новые санкции) не являются введением заново санкций, снятых в рамках "ядерного соглашения", - сказал представитель американской администрации. Вместе с тем он не уточнил, когда и против кого именно будут введены данные меры.