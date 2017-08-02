СМИ узнали, как Трамп сможет обойти мнение Конгресса в вопросе санкций

СМИ сообщили о способе обходить мнение Конгресса США в вопросе с санкциями. Им сможет пользоваться американский президент Дональд Трамп.

Теперь президенту потребуется для изменения санкций против РФ объяснять цели и последствия этого шага в Конгрессе. Однако, как пишет РБК, существует одна техническая поправка к документу.

Речь идет о лицензии, которая существенно не меняет политику США относительно РФ. Разрешение американские власти выдают на транзакцию или тип сделок, которые бы иначе подпали под санкции.

Подразделение Минфина, отмечают одни эксперты, может выдать лицензию на тип операций для бизнеса и заключить, что оно не меняет внешнюю политику Соединенных Штатов. Другие специалисты полагают, что подобные действия должны согласоваться с практикой по российско-украинским санкциям.

Ранее в Кремле сообщили о противоречивых заявлениях властей США в вопросе о новых ограничениях, которые вводятся против РФ.