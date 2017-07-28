Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает ТАСС.

Как отмечается, голосование еще идет, но законодательная инициатива уже набрала достаточное количество голосов для утверждения. За документ высказались большинство из ста сенаторов.

Закон будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который обладает правом наложить на него вето.

Ранее в четверг «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России сообщил о шагах, которые Москва может предпринять в случае подписания президентом Дональдом Трампом нового пакета ограничений. Такой мерой, по версии издания, вероятно, станет высылка ряда американских дипломатов и существенное ограничение числа сотрудников дипмиссии США.

Отмечалось также, что рассматривается возможность и несимметричного ответа. К примеру, Россия может отказаться от сотрудничества с Соединенными Штатами по критически важным для Вашингтона вопросам, таким как усиление мер давления на КНДР.

В то же время в Кремле сочли преждевременным говорить на тему о возможной реакции Москвы на новые санкции США. Для этого необходимо дождаться подписания законопроекта, подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий введение новых ограничений в отношении России, Ирана и Северной Кореи 25 июля. Теперь документ, получивший название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций», должен быть одобрен сенатом, а затем главой государства.

В случае его принятия американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (сейчас этот срок составляет 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.