Польша обрадовалась новым санкциям США против России

Польша приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом законопроекта о введении новых санкций против России и считает, что подобное решение соответствует стратегическим интересам Варшавы и стран Центральной и Восточной Европы. Соответствующее заявление опубликовано на сайте польского МИД в среду, 2 августа.

«С момента аннексии Россией Крыма и начала агрессии против Украины ограничения (против России) вводились указами президента. Факт того, что теперь санкции были оформлены в форме законопроекта, который был поддержан подавляющим большинством Конгресса, дает надежду, что они окажутся более эффективными», — отметили в ведомстве.

Ранее в среду Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, который американский сенат принял 27 июля.

Новый пакет антироссийских санкций, в частности, запрещает американским компаниям и частным лицам кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней (ранее этот срок составлял 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.