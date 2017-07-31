Пенс рассказал о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против РФ

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп в скором времени подпишет законопроект о санкциях против России. Об этом он рассказал в интервью Fox News в воскресенье, 30 июля.



«Президент Трамп дал понять, что в скором времени он подпишет законопроект о санкциях против России, принятый Конгрессом», — сообщил Пенс.



Также он рассказал, что в Вашингтоне надеются на «изменения в поведении России». «Президент Трамп четко дал понять, что дестабилизирующие действия России, поддержка ею режимов-изгоев и ее деятельность на Украине неприемлемы. Трамп и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российского правительства», — указал Пенс.



28 июля сенат Конгресса США принял закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Документ получил название «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций». Палата представителей одобрила его 25 июля. Теперь он отправится на подпись президенту.