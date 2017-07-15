На Ставрополье появилась газировка «Вождь» со Сталиным

Жительница Ставрополя Наталья Россабина рассказала в Facebook, что купила в Кавминводах газировку «Вождь» с изображением Иосифа Сталина на этикетке.

По словам женщины, бутылка безалкогольного напитка, разлитого в поселке Иноземцево, обошлась ей в 50 рублей. «Не просто газировали, а добавили в него иноземный плод — гуанабану», — отмечает Россабина.

«В рекламке написали, что прилив сил и бодрость мне теперь обеспечены. Боюсь даже открывать», — добавила она, пошутив в комментариях, что газировку «миксуют троцкисты».