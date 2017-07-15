Жители Геленджика перекрыли трассу гробами

В Краснодарском крае в Геленджике жильцы 14-этажного дома, предназначенного властями под снос, вышли с протестом на федеральную трассу М-4 «Дон» (Москва — Новороссийск), сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Новую газету».

Собравшиеся разместили на пешеходном переходе два гроба и развернули плакаты «Мэр Хрестин отбирает наше жилье» и «Мы верим только Путину».

Несмотря на то, что шоссе было заблокировано около 10 минут, на нем образовалась пробка длиной в несколько километров. В течение 30 минут проезд был перекрыт частично, протестующие выстроились в линию на зебре и пропускали машины лишь по обочинам.

Прибывшие на место полицейские и казаки задержали не менее шести человек.

По данным издания, на митинг вышли жильцы дома номер 79 по улице Красногвардейская. Здание возводилось без разрешения. Участок находился в федеральной собственности, он предназначался «для размещения лабораторного корпуса».