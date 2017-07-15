Британцу дали пять лет тюрьмы за поддержку ополченцев в Донбассе

Британский суд впервые приговорил гражданина страны к реальному тюремному сроку за поддержку ополченцев на востоке Украины. 41-летний Бенджамин Стимсон, в 2015 году четыре месяца проработавший водителем скорой помощи в Донбассе, проведёт в заключении 5 лет и 4 месяца за нарушение антитеррористического законодательства Великобритании. При этом судья признал, что Стимсон никому не причинил физического вреда, но «помогал ополченцам своим присутствием и участием, и подал пример другим». Отец осуждённого признался, что не ожидал настолько сурового приговора и не подозревал, зачем его сын поехал в Донбасс.



Манчестерский суд приговорил британца Бенджамина Стимсона, оказывавшего поддержку ополченцам в ходе вооружённого конфликта в Донбассе, к 5 годам и 4 месяцам тюремного заключения за «террористическую деятельность».



Британский суд впервые признал гражданина страны виновным в нарушении антитеррористического законодательства за участие в конфликте на востоке Украины, передаёт BBC.



Судья уточнил, что Стимсон приговорён к 8 годам заключения, однако треть этого срока снимается за признание вины.





Оглашая приговор, королевский адвокат Дэвид Стокдэйл заявил: «В конечном счёте вы никому не причинили физического вреда, однако вы помогали ополченцам своим присутствием и участием, и вы подали пример другим».

При этом он отметил, что представление Стимсона в качестве «бойца» в значительной степени является «преувеличением или даже плодом фантазии».



Изначально Стимсону инкриминировались также участие в подготовке и совершении терактов, но затем эти обвинения были сняты. Сторона обвинения утверждала, что Стимсон имел «намерение при содействии третьих лиц совершить акты терроризма путём вступления в ряды ополчения, противостоящего властям Украины, и службы в качестве бойца ополчения».



Судья, однако, не нашёл этому подтверждения и постановил, что Стимсон не является экстремистом и не представляет опасности для жителей Британии.



«Я принимаю к сведению, что вы не разделяете экстремистских взглядов и раскаялись в совершённых действиях», — отметил Стокдэйл.



В свою очередь глава Северо-западного подразделения по борьбе с терроризмом Расс Джексон заявил, что фотографии Стимсона в военной одежде и с винтовкой в руках «вызывают глубокую обеспокоенность».



«Он был заключён в тюрьму за роль, которую он сыграл в вооружённом конфликте. Я надеюсь, что его приговор станет посланием всем тем, кто рассматривает возможность присоединения к подобным конфликтам», — добавил Джексон.



Согласно британскому законодательству лицам, возвращающимся из стран, где они участвовали в вооружённых конфликтах, могут быть предъявлены обвинения в терроризме. Такие нормы появились после того, как сотни британцев отправились на Ближний Восток, чтобы вступить в «Исламское государство»* и воевать на его стороне.



Отец осуждённого Мартин Стимсон был шокирован суровостью приговора и заявил, что не знал о целях поездки своего сына в Донбасс.



«Мы потрясены приговором. Он слишком суровый. Мне жаль, что мой сын туда поехал. Мы об этом не знали. Мы думали, он работает на ферме», — заявил Стимсон — старший.



41-летний Бенджамин Стимсон провёл в Донбассе четыре месяца в 2015 году, помогая местному ополчению, а в октябре он дал интервью журналистам BBC близ Дебальцево. В ходе беседы он заявил, что гордится тем, что сделал.



«Я не террорист, я не как эти джихадисты, которые отправляются в Сирию», — подчёркивал он.





По возвращении в Манчестер он был задержан британскими правоохранительными органами по обвинению в намерении «совершить акты терроризма, будучи членом военизированной группировки, противостоящей правительству Украины ». Позднее это обвинение было снято.

В суде Стимсон подчёркивал, что не участвовал в боевых действиях, а все четыре месяца, проведённые на востоке Украины, он работал водителем скорой помощи.



Исходя из материалов дела, в ходе пребывания в Донбассе британец несколько недель провёл в больнице из-за расстройства желудка, а затем практически всё время находился в тылу формирований ДНР, лишь эпизодически выезжая на передовую, сообщает BBC.



This case should send a strong message to all those who are considering joining the pro-Russian DNR/LNR terrorist organizations in #Ukraine pic.twitter.com/ZXJlFbWhI8— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 14 июля 2017 г.





В официальном Twitter посольства Украины в Великобритании заявили, что решение манчестерского суда создаёт прецедент и посылает чёткое сообщение всем, кто намерен присоединиться к ДНР и ЛНР.



Британца Стимсона осудили в Англии за войну пр. "законного пра-ва Украины". Закаеву за войну пр. законного пра-ва России дали полит.убежище.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 июля 2017 г.



«Британца Стимсона осудили в Англии за войну против «законного правительства Украины». Закаеву за войну против законного правительства России дали политическое убежище», — написал Пушков.



Напомним, «бригадный генерал» самопровозглашённой Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев участвовал в Первой и Второй чеченской войнах против России, а также обвинялся в организации ряда терактов. В октябре 2001 года он был объявлен в международный розыск, но в результате судебных процессов в Дании в 2002 году и Великобритании в 2003-м он был отпущен, а решением британского МВД ему предоставлено политическое убежище.



Аналогичный процесс против участника конфликта на востоке Украины продолжается в Латвии. Там жителя Даугавпилса Артёма Скрипника обвиняют в участии в незаконных военных действиях за пределами страны, а также в «преступлениях против человечества и геноциде». По этим статьям латвийцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По словам самого Скрипника, он находился в ополчении ЛНР, а после тяжёлого ранения занялся гуманитарной деятельностью.

