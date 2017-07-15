

Губернатор провинции Красное море Ахмед Абдалла назвал нападение на туристов у отеля в Хургаде "единичным случаем", а также положительно оценил работу сил безопасности, сообщает египетское агентство МЕНА.

"Произошедший в Хургаде инцидент является единичным случаем… Силы безопасности сработали оперативно в данной ситуации", — сказал губернатор во время посещения пострадавших туристок, проходящих лечение в больницах Хургады.



Также отмечается, что губернатор распорядился выделить вертолет для одной из пострадавших для ее доставки в Каир, где она будет проходит лечение в одном из лучших медицинских учреждений страны — Институте Насера.

