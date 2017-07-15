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Губернатор назвал нападение на туристов в Хургаде "единичным случаем"
Губернатор провинции Красное море Ахмед Абдалла назвал нападение на туристов у отеля в Хургаде "единичным случаем", а также положительно оценил работу сил безопасности, сообщает египетское агентство МЕНА.
"Произошедший в Хургаде инцидент является единичным случаем… Силы безопасности сработали оперативно в данной ситуации", — сказал губернатор во время посещения пострадавших туристок, проходящих лечение в больницах Хургады.
Также отмечается, что губернатор распорядился выделить вертолет для одной из пострадавших для ее доставки в Каир, где она будет проходит лечение в одном из лучших медицинских учреждений страны — Институте Насера.
В пятницу было совершено нападение на шестерых отдыхающих в отелях Хургады. В преступлении подозревается 27-летний студент Абдеррахман Шаабан Абдеррахман Бадави. Его задержали на месте преступления. Сообщалось, что он с ножом по берегу пробрался с территории общественного пляжа на пляж отеля, где напал на иностранных туристов. В результате, по уточненным данным, две туристки из Германии погибли, еще четыре туристки получили ранения, в том числе женщина с российским паспортом. Нападавший был задержан. В МВД пока не сообщили о мотивах преступления.
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