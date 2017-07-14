Путин поделился впечатлениями о встрече с Трампом

По словам Путина, реальный Дональд Трамп в общении очень сильно отличается как от телевизионной картинки, так и от того яркого образа, который президент США создал себе еще во время избирательной кампании.

«На что бы я дополнительно обратил внимание и чем бы я мог с вами поделиться, что меня удивило немножко, и чего я от него не ожидал, и что я считаю очень важным для человека, который занимается общественной деятельностью и политикой, — он умеет слушать», - заключил Владимир Путин.