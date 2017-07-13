Джей Ло показала пикантное фото в бикини



Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками снимком в бикини. Певица опубликовала фото в своём аккаунте в Instagram.

Missing Miami...⛱🏝☀️👄 Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Июл 13 2017 в 9:11 PDT

«Скучаю по Майами», - подписала фотографию звезда.



В комментариях к фото поклонники отметили идеальную фигуру 47-летней Лопес. В настоящее время звезда больше всего времени проводит в Нью-Йорке, где снимается в сериале «Оттенки синего».