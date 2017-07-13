Главные события у вас в почте
Джей Ло показала пикантное фото в бикини
Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками снимком в бикини. Певица опубликовала фото в своём аккаунте в Instagram.
«Скучаю по Майами», - подписала фотографию звезда.
В комментариях к фото поклонники отметили идеальную фигуру 47-летней Лопес. В настоящее время звезда больше всего времени проводит в Нью-Йорке, где снимается в сериале «Оттенки синего».
Оставить комментарий
Последние новости
-
Sputnik Казахстан
-
Газета.Ru
-
Парламентская газета