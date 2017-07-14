Источник: жертвами нападения в Хургаде стали две гражданки Германии

В египетской Хургаде в результате нападения человека с ножом в отеле погибли две гражданки Германии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в туристической фирме.

При этом директор по продажам и маркетингу компании Sunny Days Egypt Hotels Доа Рефат Эль Нахас заявила, что среди пострадавших есть гражданин Чехии.

"Двое были убиты в [соседнем] Zahabia Hotel, предположительно, пьяным мужчиной. Нападавший пробежал через наш отель [El Palacio] и ранил троих. Служба безопасности отеля сразу же схватила его и передала полиции", - сообщила она.

В украинском МИД сообщили, что информация о гибели двух украинцев в Хургаде не подтверждается.

"Консул сообщает, что по состоянию на 19.00 14 июля информация о гибели украинцев в Хургаде (Египет) не подтверждается", - говорится в твиттере консульского департамента Украины.