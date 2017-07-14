Рособрнадзор лишил аккредитации Московский институт телевидения Останкино

Отмечается, что решение о полном прекращении действия аккредитации было принято после проведения проверки. Руководство вуза должно было устранить выявленные ранее нарушения образовательного законодательства, однако не сделало этого, следует из сообщения пресс-службы.

Помимо МИТРО Рособрнадзор лишил аккредитации негосударственный «Первый московский юридический институт», а также прекратил действие лицензии Алтайской академии экономики и права.

Свидетельство о государственной аккредитации является подтверждением того, что вуз обучает студентов в рамках федеральных образовательных стандартов. Аккредитация дает вузу право выдавать дипломы государственного образца и предоставлять отсрочку от армии. При отзыве лицензии учебное заведение теряет право вести образовательную деятельность.

Таким образом, МИТРО и «Первый московский юридический институт» смогут и дальше обучать студентов, однако будут выдавать дипломы о высшем образовании собственного образца.

Учредитель вуза при аннулировании аккредитации обязан с согласия студентов перевести их либо на другие программы, имеющие аккредитацию, либо в другой вуз — с сохранением всех условий обучения (формы, курса и стоимости).