СМИ назвали три основные версии нападения на туристов в Египте

Египетские СМИ пишут о трех основных версиях резни в отеле в Хургаде, случившейся 14 июля.





Сообщается, что 28-летний Абдель Рахман Шаабан мог быть приверженцем ИГ (запрещенная в России группировка). Местные СМИ пишут, что подозреваемый в ходе допроса сообщил полиции, что «жил по законам шариата».



По другой версии, причиной инцидента могла стать обычная бытовая ссора между жительницей Египта и туристкой, после чего муж обиженной египтянки решил отомстить. По третьей версии, подозреваемый может страдать психическим заболеванием, передает РИА Новости

Сотрудники полиции пока не озвучили свои выводы по этому поводу.



Напомним, днем 14 июля молодой человек напал с ножом на постояльцев отеля Sunny Days El Palacio Resort, отдыхавших на пляже. Очевидцы сообщали, что мужчина выбирал в жертвы только иностранцев.



В ходе нападения погибли две женщины, еще четыре туристки получили ножевые ранения.