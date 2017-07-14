Далее:
Главное сейчас
Рамблер

Обзор зарубежных СМИ: «Лады» за один евро, Скандал вокруг Пеппи Длинныйчулок

Обзор зарубежных СМИ: «Лады» за один евро, cкандал вокруг Пеппи Длинныйчулок
Фото:
Скандал вокруг Пеппи Длинныйчулок
Журналист Янне Юсефссон заявил, что коммуна Ботчюрка сжигает старые версии книги Астрид Линдгрен «Пеппи в Южном море» из идеологических соображений. Как пишет Expressen, в книге есть слова, которые посчитали расистскими.
В коммуне Ботчюрка ответили, что удалили из местной библиотеки некоторые издания «Пеппи в Южном море», в которых «имеют место устаревшие выражения, которые могут быть восприняты как расистские». Так, старые книги заменили на новое издание 2015 года, где словосочетание «негритянский король» превратилось в «короля Южного моря». Причем изменения в «Пеппи» внесла дочь Астрид Линдгрен. По ее мнению, версия книги 40-х годов содержит ряд неловких моментов.
В Финляндии продают «Лады» за один евро
«Лада» с круглыми фарами – жемчужина аукциона в финской общине Салла, на котором будут продавать советские машины. При этом финская таможня готова отдать «хотя бы за один евро» машины, брошенные у финско-российской границы, пишет Helsingin Sanomat.
В прошлом году на продажу было выставлено 128 российских и советских автомобилей, брошенных просителями убежища на финско-российской границе. На втором аукционе таможня Финляндии будет продавать оставшиеся 22 автомобиля. Как пишет газета, последним моделям советских автомобилей на территории Финляндии делать нечего. Их нельзя зарегистрировать, и они не пройдут техосмотр из-за строгих норм ЕС и Финляндии. При этом на аукционе будут представлены действительно уникальные экземпляры, говорится в статье.
Украинские «ветераны АТО» зачастили в криминальные сводки
Украинские бойцы после возвращения с фронта все чаще проявляют агрессию к близким или впадают в депрессию, пишут «Вести-Украина». Эксперты говорят о послевоенном синдроме и утверждают, что «их нужно учить видеть в жизни позитив».
На днях с бывшим участником АТО произошла трагедия, которая заставила украинцев говорить о проблемах людей, вернувшихся с войны. 10 июля киевлянин и экс-участник АТО Олег Кривец нанес 40 ножевых ранений своей 28-летней жене, открыл газ в квартире и вскрыл себе вены. Похожая трагедия произошла весной в Харькове: 27-летний боец «Азова» задушил жену и 4-летнюю дочь, а потом покончил с собой. Издание пишет и о других инцидентах. В некоторых случаях жертвами становятся не только его близкие, но и совсем посторонние люди. Человеку с посттравматическим синдромом, чтобы вспыхнуть, иногда достаточно мелочи, говорится в статье.
Что будет после Мосула?
Премьер-министр Ирака аль-Абади объявил об освобождении Мосула от ИГИЛ. Политологи и эксперты рассказали Birgün, что ждет регион дальше.
По их мнению, нельзя утверждать, что освобождение Мосула будет иметь решающее влияние на ход событий в Сирии. Однако после взятия Мосула поражение ИГИЛ в Ракке – вопрос уже практически решенный. ИГИЛ может появиться в некоторых других странах, таких как Ливия, Йемен, считают эксперты. Кроме того, в дальнейшем ИГИЛ может начать партизанскую войну в Ираке.
Насколько независимо ФБР?
ФБР всегда будет независимым, заявил бывший директор ведомства Джеймс Коми, выступая в Конгрессе. При этом Коми, которого президент США Дональд Трамп уволил в мае, признал, что директора ФБР можно отправить в отставку даже без причин. The Economist рассуждает, насколько же независимо ФБР.
Федеральное бюро расследований было создано как подразделение специальных агентов в 1908 году. С годами оно превратилось в могущественную службу контрразведки и безопасности. При этом все эти годы боссы ФБР держали дистанцию с Белым домом. Это создавало репутацию, что бюро действует независимо. Поэтому отставка главы такого уважаемого ведомства – существенный риск для любого президента. Именно с такими последствиями столкнулся Трамп, уволив Коми. В прошлом месяце он объявил о своем решении выдвинуть на эту должность бывшего федерального прокурора и заместителя генпрокурора Кристофера Рэя. Но теперь Рэю придется доказывать, что он сможет отстаивать независимость своего ведомства от Белого дома.
Главное Финляндия
The Economist
Исламское государство ЕС ФБР
Астрид Линдгрен Дональд Трамп
Оставить комментарий

Последние новости