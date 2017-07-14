Обзор зарубежных СМИ: «Лады» за один евро, Скандал вокруг Пеппи Длинныйчулок

Скандал вокруг Пеппи Длинныйчулок

Журналист Янне Юсефссон заявил, что коммуна Ботчюрка сжигает старые версии книги Астрид Линдгрен «Пеппи в Южном море» из идеологических соображений. Как пишет Expressen , в книге есть слова, которые посчитали расистскими.

В коммуне Ботчюрка ответили, что удалили из местной библиотеки некоторые издания «Пеппи в Южном море», в которых «имеют место устаревшие выражения, которые могут быть восприняты как расистские». Так, старые книги заменили на новое издание 2015 года, где словосочетание «негритянский король» превратилось в «короля Южного моря». Причем изменения в «Пеппи» внесла дочь Астрид Линдгрен. По ее мнению, версия книги 40-х годов содержит ряд неловких моментов.

В Финляндии продают «Лады» за один евро

«Лада» с круглыми фарами – жемчужина аукциона в финской общине Салла, на котором будут продавать советские машины. При этом финская таможня готова отдать «хотя бы за один евро» машины, брошенные у финско-российской границы, пишет Helsingin Sanomat

В прошлом году на продажу было выставлено 128 российских и советских автомобилей, брошенных просителями убежища на финско-российской границе. На втором аукционе таможня Финляндии будет продавать оставшиеся 22 автомобиля. Как пишет газета, последним моделям советских автомобилей на территории Финляндии делать нечего. Их нельзя зарегистрировать, и они не пройдут техосмотр из-за строгих норм ЕС и Финляндии. При этом на аукционе будут представлены действительно уникальные экземпляры, говорится в статье.

Украинские «ветераны АТО» зачастили в криминальные сводки

Украинские бойцы после возвращения с фронта все чаще проявляют агрессию к близким или впадают в депрессию, пишут «Вести-Украина» . Эксперты говорят о послевоенном синдроме и утверждают, что «их нужно учить видеть в жизни позитив».

На днях с бывшим участником АТО произошла трагедия, которая заставила украинцев говорить о проблемах людей, вернувшихся с войны. 10 июля киевлянин и экс-участник АТО Олег Кривец нанес 40 ножевых ранений своей 28-летней жене, открыл газ в квартире и вскрыл себе вены. Похожая трагедия произошла весной в Харькове: 27-летний боец «Азова» задушил жену и 4-летнюю дочь, а потом покончил с собой. Издание пишет и о других инцидентах. В некоторых случаях жертвами становятся не только его близкие, но и совсем посторонние люди. Человеку с посттравматическим синдромом, чтобы вспыхнуть, иногда достаточно мелочи, говорится в статье.

Что будет после Мосула?

Премьер-министр Ирака аль-Абади объявил об освобождении Мосула от ИГИЛ . Политологи и эксперты рассказали Birgün , что ждет регион дальше.

По их мнению, нельзя утверждать, что освобождение Мосула будет иметь решающее влияние на ход событий в Сирии. Однако после взятия Мосула поражение ИГИЛ в Ракке – вопрос уже практически решенный. ИГИЛ может появиться в некоторых других странах, таких как Ливия, Йемен, считают эксперты. Кроме того, в дальнейшем ИГИЛ может начать партизанскую войну в Ираке.

Насколько независимо ФБР?

ФБР всегда будет независимым, заявил бывший директор ведомства Джеймс Коми, выступая в Конгрессе. При этом Коми, которого президент США Дональд Трамп уволил в мае, признал, что директора ФБР можно отправить в отставку даже без причин. The Economist рассуждает, насколько же независимо ФБР.

Федеральное бюро расследований было создано как подразделение специальных агентов в 1908 году. С годами оно превратилось в могущественную службу контрразведки и безопасности. При этом все эти годы боссы ФБР держали дистанцию с Белым домом. Это создавало репутацию, что бюро действует независимо. Поэтому отставка главы такого уважаемого ведомства – существенный риск для любого президента. Именно с такими последствиями столкнулся Трамп, уволив Коми. В прошлом месяце он объявил о своем решении выдвинуть на эту должность бывшего федерального прокурора и заместителя генпрокурора Кристофера Рэя. Но теперь Рэю придется доказывать, что он сможет отстаивать независимость своего ведомства от Белого дома.