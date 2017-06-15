Брижит Макрон VS Мелания Трамп: наряды первых леди

47-летняя Мелания Трамп и 64-летняя Брижит Макрон в очередной раз посоревновались за звание самой стильной первой леди во время визита четы Трамп в Париж. Образы самых стильных первых леди - в нашей фотогалерее
10:41 фоторепортаж
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Для встречи с первой леди США Брижит Макрон выбрала короткое белое платье от Louis Vuitton, Мелания Трамп прилетела в Париж в красном костюме от Dior
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Во время визита в Париж Дональд Трамп хорошо отозвался о физической форме первой леди Франции. "Вы в такой хорошей форме", - говорит Дональд Трамп, поворачиваясь к 64-летней Брижит Макрон
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Вечером президенты США и Франции и их жены поужинали в ресторане Jules Verne на Эйфелевой башне. Брижит выбрала короткое платье от Louis Vuitton, Мелания надела платье от французского модельера Hervé Pierre, созданное специальное для этого дня
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Жены новоиспеченных президентов США и Франции во время первой встречи в Брюсселе
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Мелания и Бриджит на саммите G7 на Сицилии
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