Брижит Макрон VS Мелания Трамп: наряды первых леди
47-летняя Мелания Трамп и 64-летняя Брижит Макрон в очередной раз посоревновались за звание самой стильной первой леди во время визита четы Трамп в Париж. Образы самых стильных первых леди - в нашей фотогалерее
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