

Отдыхающим в Крыму стоит быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников, которые уже начали собирать "курортный сбор", сообщил РИА Новости глава комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк

Законопроект о курортном сборе предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Начало проекта запланировано на 2018 год.



По словам Черняка, уже поступают одиночные сигналы от отдыхающих, что к ним подходят люди с какими-то удостоверениями и требуют заплатить курортный сбор.



"Курортный сбор в Крыму никакой не вводился. Эксперимент, согласно последним поправкам, начнется только с 1 мая 2018 года. Взиматься он будет только в средствах размещения при поселении, поэтому никакие люди ни с какими удостоверениями подходить и требовать деньги ни сейчас, ни в 2018 году не будут", — сказал Черняк.



Он призвал туристов, которые сталкиваются с фактами мошенничества, незамедлительно обращаться в полицию.



"Уважаемые гости полуострова, ни в коем случае никому ничего не платите, несмотря ни на какие удостоверения и бумаги", — подчеркнул Черняк.