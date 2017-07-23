Главные события у вас в почте
Министр юстиции Германии одобрил шаги ЕС по принятию санкций против Польши
Хайко Маас, министр юстиции Германии, приветствует шаги Европейского союза в сторону принятия санкций против Польши в связи с реформой судебной системы в стране.
Как заявил Маас в интервью изданию Bild am Sonntag, независимость судебной системы в Польше в настоящее время находится под угрозой. И Евросоюз не должен бездейственно наблюдать за этим. Политик приветствует факт рассмотрения Еврокомиссией конкретных санкций. Также немецкий министр предупредил власти Польши, что тот, кто мало уважает правовое государство, вынужден смириться с тем, что изолирует себя политически.
На рассмотрении президента Польши сейчас находятся два законопроекта, которые изменят работу судебных органов в сане. Также, несмотря на критику оппозиции и многочисленные акции протеста, после многодневного обсуждения сенат Польши принял законопроект, реформирующий работу Верховного суда.
Глава государства и правящая партия внесли в эти документы несколько компромиссных поправок, но оппозиция по-прежнему считает их противоречащими принципу разделения властей и недемократичными. Той же позиции придерживаются европейские институты, передает РИА Новости. Еврокомиссия заявила, что запуск санкционной процедуры возможен из-за угрозы нарушения Варшавой законодательства ЕС. А это может привести к лишению Польши права голоса в Совете Евросоюза.
Оставить комментарий