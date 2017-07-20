Главные события у вас в почте
США призвали к ослаблению напряженности вокруг Храмовой горы в Иерусалиме
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что Вашингтон обеспокоен напряженной ситуацией вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, передает РИА "Новости".
"США очень обеспокоены напряженностью вокруг Храмовой горы — священного места для иудеев, мусульман и христиан, и призывают Израиль и Иорданию предпринять шаги по ослаблению трений и поиску решения, которое способствовало бы поддержанию безопасности (святыни) и статуса-кво", — сказал он.
По словам Спайсера, США будут пристально следить за развитием событий".
Ранее вице-президент США Майк Пенс подтвердил намерения президента страны Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Оставить комментарий