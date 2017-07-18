Главные события у вас в почте
СМИ: Флинн планирует начать сбор денег на адвоката из-за "дела России"
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн планирует создать фонд для сбора денег на оплату счетов адвокатов из-за расследования дела о якобы вмешательстве России в выборы в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Флинну.
Отмечается, что Флинн может стать первым соратником Трампа, который начнет сбор средств на оплату судебных расходов, связанных с "делом России".
Агентство утверждает, что "другие также думают, как оплатить услуги адвокатов".
Также сообщается, что даже если Флинну не выдвинут обвинения, то его судебные расходы "могут достигать сотен тысяч долларов".
Оставить комментарий