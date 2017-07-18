Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн планирует создать фонд для сбора денег на оплату счетов адвокатов из-за расследования дела о якобы вмешательстве России в выборы в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к Флинну.

Отмечается, что Флинн может стать первым соратником Трампа, который начнет сбор средств на оплату судебных расходов, связанных с "делом России".

Агентство утверждает, что "другие также думают, как оплатить услуги адвокатов".

Также сообщается, что даже если Флинну не выдвинут обвинения, то его судебные расходы "могут достигать сотен тысяч долларов".