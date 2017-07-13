Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной ракеты

Лидер КНДР Ким Чен Ын наградил создателей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". Об этом сообщает ТАСС.

Глава Северной Кореи выступил в пхеньянском Дворце съездов "Мансудэ" на церемонии награждения ученых и технологов. По его словам, успешный запуск МБР "Хвасон-14" "кардинально изменил стратегическую позицию страны и мировую политическую структуру".

Приказ о запуске ракеты Ким Чен Ын подписал третьего июля. Он лично руководил испытанием на полигоне. Снаряд пролетел 933 километра, максимальная высота составила 2802 километра.