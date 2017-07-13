Главные события у вас в почте
Трамп рассказал, что в разговоре с Путиным был очень жестким
Фото:
Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным вел себя очень жестко.
Путин и Трамп впервые лично пообщались на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге в прошлую пятницу. Их встреча продолжалась более двух часов.
"Я был очень жестким в общении с Путиным", — сказал Трамп в интервью агентству Рейтер. В то же время он подчеркнул, что у двух президентов "очень важные отношения, которые могут спасти многие жизни, например, благодаря перемирию (в Сирии)".
Трамп также признался, что хотел бы поинтересоваться у российского лидера, поддерживал ли тот его во время предвыборной кампании. "Я хотел бы спросить Путина, действительно ли он поддерживал меня", — сказал глава Белого дома.
При этом он подчеркнул, что за время своего президентства предпринял ряд шагов, которые, по его мнению, не должны понравиться Москве.
"Посмотрите, что я сделал. Цены на нефть пошли вниз. Мы направляем сжиженный природный газ в Польшу. Это то, чего не хочет Путин. А еще мы добавили 56 миллиардов долларов на военное оборудование — по сравнению с прошлогодним бюджетом. Путин всего этого не хочет, так почему он должен поддерживать меня?" — сказал Трамп.
Оставить комментарий