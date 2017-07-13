Киев вошел в тройку популярных у россиян направлений для коротких поездок

Киев оказался вторым по популярности у россиян направлением для коротких путешествий на два-три дня. Об этом эксперты туристического сервиса OneTwoTrip рассказали корреспонденту «Ленты.ру»

Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав информацию о забронированных авиабилетах и номерах в отелях за период с июня 2016 года по июнь 2017-го. Перелет в столицу Украины из городов России и обратно в данный промежуток обходился в среднем в 12,8 тысячи рублей, гостиница — в 2,7 тысячи рублей в сутки.

Лидирует по востребованности в данном плане Минск. Средняя стоимость авиабилета составила 10,1 тысячи рублей, проживания — 3,5 тысячи рублей в сутки. Замыкает тройку Тбилиси с расценками в 15,3 тысячи рублей за перелет и три тысячи рублей за сутки в отеле. В топ-5 также вошли Рига и Париж.

Среди внутренних направлений для короткого отдыха лидирует Москва. Билет на самолет в мегаполис из других городов России стоил в среднем 8,2 тысячи рублей, за отель нужно было заплатить 3,2 тысячи рублей. На втором месте находится Сочи (8,1 тысяча рублей за перелет, 3,3 тысячи рублей за проживание).

В тройку также попал Санкт-Петербург. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно равнялась девяти тысячам рублей. Сутки в гостинице обходились в 3,3 тысячи рублей. В пятерку российского рейтинга также были включены Калининград и Краснодар.

В июне сообщалось, что авиабилеты из России в Киев подешевели почти на треть. В мае стало известно, что маршрут из Москвы в столицу Украины стал вторым по популярности у туристов железнодорожным направлением ближнего зарубежья в 2016 году.