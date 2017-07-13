Трамп посчитал себя самым продуктивным президентом в истории США

Президент США Дональд Трамп считает, что за пять с небольшим месяцев нахождения на посту президента США ему удалось сделать больше, чем любому другому лидеру в истории страны. Такое мнение он выразил в интервью Reuters

«За пять месяцев мы добились большего, чем практически любой из президентов в истории США», — заявил он.

«Если вы посмотрите на Ирак и на Сирию, вы увидите тот прогресс, которого мы добились в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, группировка запрещена в России), это практически полный успех», — рассказал Трамп.

Также президент США сообщил, что настроение в Белом доме сейчас фантастическое. К своим заслугам, помимо прочего, он отнес растущие показатели американских фондовых бирж, а также лучшие данные по трудовой занятости и рабочим местам в США за последние 16 лет.

«Белый дом прекрасно функционирует, несмотря на всю чепуху, которую придумывают демократы», — подытожил он.

Республиканец вступил в должность главы государства 20 января после победы на выборах президента США, которую он одержал 8 ноября 2016 года.