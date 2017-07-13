Рубль потянули вниз события из кризисного 2008 года

- Ослабление рубля, начавшееся в третьей декаде июня, получило дальнейшее развитие на этой неделе. Котировки рубля к доллару опустились до минимальных значений с января этого года, нивелировав укрепление российской валюты в первом полугодии.



Даже локальные взлеты нефтяных цен не способны вдохнуть толику оптимизма в рублевые котировки. Иностранные инвесторы теряют интерес к покупке рублевых активов в первую очередь акций и облигаций российских эмитентов.





Причин здесь несколько. Во-первых, прогнозы стоимости пресловутого барреля во втором полугодии были снижены всеми крупнейшими банками мира. Даже сами участники соглашения ОПЕК+ теряют уверенность в эффективности принимаемых мер по сокращению нефтедобычи. Минфин РФ в проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики считает, что в среднесрочной перспективе нефтяные цены будут находиться в диапазоне 40-45 долларов за баррель в лучшем случае.



Во-вторых, Банк России во вторник опубликовал данные по сальдо счета текущих операций (баланс между импортно-экспортными товарно-финансовыми потоками) во втором квартале, которые сильно разочаровали участников рынка. В последнем квартале баланс счета текущих операций оказался отрицательным - 0,3 миллиарда долларов против прогноза профицита в размере + 3,2 миллиарда. В первом квартале, для сравнения, профицит счета текущих операций достигал + 23,3 миллиарда долларов.

Я, если честно, даже не вспомню, когда последний раз счет текущих операций был отрицательным. Боюсь, как бы не в кризис 2008-2009 годов.





В-третьих, ФРС США в прошлом месяце в очередной раз повысила ставку, а Банк России понизил. Следовательно, прибыль от операций carry trade, когда деньги занимаются в развитых экономиках под минимальный процент и вкладываются в облигации развивающихся стран под высокий процент, снижается. Например, бразильские облигации дают более высокий процент и, кроме того, экономика страны демонстрирует рост.



В-четвертых, надежды на скорое снятие санкций не оправдались. Более того, Евросоюз единогласно продлил секторальные санкции против России до конца года, а США готовятся ужесточить санкционный режим.

Суммируя все вышесказанное, я полагаю, что до конца текущей недели пара USD/RUB останется в диапазоне 60-61 рубль, а пара EUR/RUB в диапазоне 68-69 рублей.



При этом не исключаю дальнейшего ослабления рубля в случае снижения нефтяных цен или введения новых санкций, осложняющих процесс инвестирования в российские финансовые инструменты.