СМИ: тарифы на воду в 2018 году снизятся на 5%

Государственные и муниципальные водоканалы лишатся возможности закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль, сообщает газета "Известия".





Соответствующий проект приказа подготовлен Федеральной антимонопольной службой (ФАС). В службе отметили, что за счет этого нововведения уже в следующем году тарифы ГУПов и МУПов снизятся на 5%.

В свою очередь, заместитель руководителя отдела экономики РАВВ Александр Канивец отметил, что приказ ФАС лишит государственные и муниципальные водоканалы возможности получать доход от своей деятельности.



"У нас этим приказом убирают прибыль, которую имеют предприятия. 5% — это тот заработок, который предприятия могут получать за счет тарифов и тратить его по своему усмотрению. Теперь они будут работать в лучшем случае в ноль, а большинство, скорее всего, будут нести убытки", - сказал он.



Газета отмечает, что в ФАС не пока не прокомментировали, почему нововведения применяются только к сфере водоснабжения, но не распространяются на предоставление других коммунальных услуг.