Главные события у вас в почте
Россия может отменить встречу Рябкова и Шеннона из-за вопроса дипсобственности
Россия может отменить запланированную на 17 июля встречу замглавы МИД Сергея Рябкова и замгоссекретрая США Томаса Шеннона, если американские власти не вернутся к обсуждению вопроса об арестованной дипломатической собственности России, передает газета "Известия".
По словам Рябкова, американская санкционная политика противоречит задачам улучшения отношений и основана на противоправных подходах.
"В международных отношениях не должно быть места подобным проявлениям. Мы никогда не сойдемся с США по поводу санкций. Что касается нашей реакции, то мы будем реагировать. То, что мы не отреагировали на противозаконный захват нашей собственности, не значит, что этого не произойдет в дальнейшем, — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с дипломатической собственностью России в США носит беспрецедентный характер.
Оставить комментарий