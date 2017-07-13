Россия может отменить встречу Рябкова и Шеннона из-за вопроса дипсобственности

По словам Рябкова, американская санкционная политика противоречит задачам улучшения отношений и основана на противоправных подходах.

"В международных отношениях не должно быть места подобным проявлениям. Мы никогда не сойдемся с США по поводу санкций. Что касается нашей реакции, то мы будем реагировать. То, что мы не отреагировали на противозаконный захват нашей собственности, не значит, что этого не произойдет в дальнейшем, — сказал он.