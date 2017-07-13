Азаров предрек скорый конец режиму Порошенко

«Все идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены», — рассказал Азаров. Он также отметил, что все больше украинских политических сил выступают за изменение законодательства, а депутаты требуют от Порошенко не препятствовать принятию закона об импичменте.

Напомнил Азаров и о том, что жители Украины недовольны тяжелой социально-экономической ситуацией в стране, а в кулуарах власти в Киеве вовсю обсуждается возможная отставка правительства.

Бывший премьер-министр Украины признался, что думает о возвращении в страну, но не может этого сделать из-за сложившихся там условий. Он отметил, что Украину захлестнули «террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией». Тем не менее, политический ветер в Киеве может резко сменить направление.