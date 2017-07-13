WSJ рассказала о перехваченных американцами разговорах российских чиновников

Указывается, что американцы подслушивали российских официальных лиц весной 2015 года, еще до того, как Трамп объявил о выдвижении на пост президента США. В ряде бесед речь шла о встречах чиновников из России с представителями окружения Трампа, но неизвестно, оказало ли это какое-либо влияние на его решение о старте президентской кампании.

Никакой важной информации в разговорах сотрудники американской разведки тогда не обнаружили, поскольку Трамп занимался бизнесом по всему миру. Заявления о связях Трампа с Москвой побудили американскую разведку вновь обратиться к записям разговоров в надежде обнаружить информацию, которая может пригодиться в расследовании.