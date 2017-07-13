Фильм Алексея Навального оставил Дмитрия Медведева в стороне от выборов

Формально кампания стартовала в июне, но ездить в выборные регионы Путин стал весной: с 18 апреля он побывал в четырех из 16 регионов, по данным сайта Кремля, и всякий раз встречался с руководителями этих регионов, а в тех семи регионах, где выборов нет, не встречался.

До выборов Путин объедет все эти 16 регионов, знают два близких к Кремлю человека. «Запланирован целый ряд поездок по регионам», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , но график сообщать не стал.

Медведев не был ни в одном регионе, где пройдут губернаторские выборы, по данным сайта правительства, а из шести регионов, где выберут парламенты, посетил только Северную Осетию. 20 июня его ждали на форуме «Единой России» в Ярославле (выборный регион), но Медведев не поехал – из-за плотного графика, объясняли в партии.

Правда, Медведев регулярно принимает врио губернаторов в Горках: с 31 марта он встречался с шестью из них.

Для жителей регионов и врио губернаторов визиты высших руководителей важнее встреч в Москве, уверен политолог Михаил Виноградов : «Визит в регион требует больше времени большого начальника, большего вовлечения и большего количества решений – принято, что любой визит должен дать результат». А встреча в Москве готовится в рабочем режиме, продолжает Виноградов, и связь между встречей и результатом не настолько запрограммирована.

Приезд руководителя в регион, конечно, событие гораздо более высокого уровня, чем встреча с ним в Москве, согласен политолог Евгений Минченко

Год назад, перед выборами в Госдуму , Медведев объехал 36 регионов, встретился с 19 губернаторами, а Путин нанес 15 визитов, 12 – без встреч с губернаторами.

В мае нынешнего года «Известия» анонсировали предвыборное турне Медведева по регионам, в том числе тем, где будут избираться губернаторы. Это подтверждал и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов , и собеседники издания в окружении Медведева. «График председателя партии связан с работой правительства и может меняться по разным причинам. 24 июля пройдет партийный форум в Краснодаре», – сказал Неверов «Ведомостям» в среду (там выбирают законодательное собрание). Собеседник в аппарате правительства на вопрос, изменились ли планы предвыборных поездок Медведева по регионам, где предстоят выборы губернаторов, ответил: «Нет, все так и есть. Новгород на следующей неделе, еще ряд поездок. Плюс встречи с губернаторами в Москве». На встречи в Москве указывает и Неверов, который говорит, что в августе Медведев побывает в выборных регионах.

Поддержка врио губернаторов – традиционно зона ответственности администрации президента , а не партии или ее председателя, объясняет собеседник «Ведомостей» в «Единой России». Но весной планировалось, что в «губернаторские» регионы будут ездить и Путин, и Медведев, рассказывает человек, близкий к Кремлю. Вопрос о поездках в такие регионы Путина в Кремле решался, а участие в кампании Медведева не обсуждалось, знает другой близкий к администрации президента собеседник, но специального решения, чтобы Медведев никуда не ездил, не было.

Малая активность Медведева объясняется его низкими рейтингами: ему повредили весенние скандалы, связанные с расследованием Навального [«Он вам не Димон»], говорит еще один близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». После публикации расследования и последующих акций протеста Медведев не может поделиться рейтингом с врио губернаторов и, даже напротив, стал для них токсичным, согласен другой человек, близкий к администрации.

Скандалы, связанные с расследованием Навального, – один из факторов, повлиявших на рейтинги премьера и сокращение его предвыборной активности, но не основной, считает Минченко: у Путина впереди президентские выборы, его поездки – часть и его собственной избирательной кампании.