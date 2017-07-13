Добыча сланцевого газа спровоцировала катастрофу в Пенсильвании

Ученые из США показали, что стоки очищенной воды, ранее использовавшейся для фрекинга, в частности, для добычи сланцевого газа, загрязняют окружающую среду в Пенсильвании. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology, кратко о нем сообщает Американское химическое общество.

Специалисты установили, что даже после очистки вода, ранее используемая для фрекинга, попадая в местную экосистему, приводит к ее загрязнению радиоактивными соединениями и другими веществами.

Максимальные концентрации радия, щелочноземельных металлов, солей и органических химикатов оказались в одном и том же слое осадка. Два основных класса органических загрязнителей включали в себя этоксилаты нонилфенолов (разрушающие эндокринную систему животных химические вещества) и полициклические ароматические углеводороды (являются канцерогенами). Повышенные уровни радия также были обнаружены в 19 километрах ниже по течению от очистных сооружений. Исследователям пока неизвестны потенциальные риски, связанные с данным загрязнением.

В 2015 году разработка около десяти тысяч нефтяных и газовых скважин, функционирующих в Пенсильвании, привела к выработке около 6,5 миллиарда литров сточных вод. Обработке (перед спуском в местные водоемы) подверглась лишь часть этих вод. Исследование, проведенное учеными, позволяет оценить ущерб, который нанесен природе от внесения неочищенной воды в местные экосистемы.

Фрекинг, или гидравлический разрыв пласта, представляет собой способ извлечения нефти или газа из сланцевых пород путем введения в подземные скважины смеси под высоким давлением, в результате чего газ или нефть поднимаются к поверхности.

Вводимая жидкость обычно состоит из воды и химикатов, влияющих на физику и химию процесса. Из-за частого сокрытия химического состава используемых веществ нефтедобывающими компаниями возникают дискуссии между последними и экологами.