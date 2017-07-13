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Пентагон заявил о естественном происхождении землетрясения в районе в КНДР
Фото: © AP Photo / Charles Dharapak, File
Землетрясение в районе Северной Кореи имеет естественное происхождение, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона, отвечая на вопрос, может ли быть землетрясение связано с какими-либо ядерными испытаниями в КНДР.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду к востоку от побережья КНДР в Японском море, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Геологическую службу США (USGS). Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
"Все указывает на то, что это было (природное) землетрясение", — сказал собеседник агентства.
По его словам, эпицентр находился на удалении 200 километров от берега и на глубине около 560 километров.
"Маловероятно, что землетрясение привело к каким-либо разрушениям", — добавил представитель Пентагона.
США внимательно отслеживает обстановку в районе Корейского полуострова для контроля за возможными ракетными запусками КНДР, которые регулярно предпринимает Пхеньян.
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