Пентагон заявил о естественном происхождении землетрясения в районе в КНДР



Землетрясение в районе Северной Кореи имеет естественное происхождение, заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона , отвечая на вопрос, может ли быть землетрясение связано с какими-либо ядерными испытаниями в КНДР.



Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в среду к востоку от побережья КНДР в Японском море, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Геологическую службу США (USGS). Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

"Все указывает на то, что это было (природное) землетрясение", — сказал собеседник агентства.



По его словам, эпицентр находился на удалении 200 километров от берега и на глубине около 560 километров.



"Маловероятно, что землетрясение привело к каким-либо разрушениям", — добавил представитель Пентагона.



США внимательно отслеживает обстановку в районе Корейского полуострова для контроля за возможными ракетными запусками КНДР, которые регулярно предпринимает Пхеньян.