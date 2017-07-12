«Такого зверского преступления никогда не было»

Министерство иностранных дел РФ опубликовало официальный комментарий в связи с нападением на российских туристов в районе абхазского села Гудаута 11 июля. «МИД России выражает серьезную озабоченность в связи с произошедшим и ожидает, что правоохранительные органы Республики Абхазия в самое ближайшее время найдут и привлекут к ответственности преступников», — говорится в тексте сообщения. В ведомстве добавили, что российское посольство следит за ходом расследования.

Нападение на туристов из Москвы совершили двое в масках на берегу моря в устье реки Аапста. Преступники были вооружены огнестрельным оружием и ножом. В результате разбойного нападения 33-летний Андрей Кабанов получил два ножевых ранения в грудную клетку, от полученных ранений он скончался в больнице через несколько часов. Погибший находился в сопровождении своей семьи — жены и двух детей, с ними также находилась семья Чижиковых с двумя детьми. По данным Генпрокуратуры Абхазии, после ранения Кабанова нападавшие похитили его супругу и Наталью Чижикову с ее детьми.

«В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены», — отмечалось в сообщении.

Пострадавшим при вооруженном нападении туристам из Москвы оказывается психологическая помощь. Правительство Абхазии также возьмет на себя расходы по доставке на родину тела погибшего Андрея Кабанова и перелету на родину пострадавшей семьи. Сопровождать пострадавших будут представители правительства республики. Также родным погибшего туриста будет выплачена компенсация. В республике введен усиленный режим работы всех систем безопасности, который, скорее всего, будет действовать до конца туристского сезона.

Посольство Российской Федерации в Абхазии разместило на официальном сайте предупреждение для российских туристов. «В связи с ухудшением криминогенной обстановки в Абхазии посольство Российской Федерации рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи», — отмечается в сообщении.

о словам посла РФ в республике Семена Григорьева , «если эта опасная тенденция [с нападениями] сохранится, то российская сторона будет продумывать дополнительные шаги». Дипломат отметил, что он «как посол и все посольство возмущены произошедшим. Это циничное преступление». Григорьев добавил, что неоднократно напоминал руководству республики о том, что «обеспечение безопасности российских отдыхающих является приоритетной задачей руководства Абхазии». В связи с этим дипломат рассчитывает, что «правоохранительные органы в кратчайшие сроки обеспечат поиск, задержание и наказание виновных».

Министерство внутренних дел Абхазии назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию о причастных к убийству российского туриста.

Операцией по их поиску руководит глава республиканского МВД Аслан Кобахия . Для поисков грабителей силовые структуры Абхазии задействовали вертолет министерства обороны

Прокуратурой Гудаутского района Абхазии по факту нападения и убийства было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет РФ также возбудил по факту убийства уголовное дело. Расследование нападения взял под личный контроль президент Абхазии Рауль Хаджимба . Он отменил запланированную на 12 июля поездку в Адыгею. «Для сотрудников правоохранительных органов является делом чести раскрытие данного чудовищного преступления», — сказал секретарь совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба. По его мнению, произошедшее негативно отразится на имидже Абхазии как курортной страны.

Парламент Абхазии назвал нападение «вопиющим преступлением, которое не оставило никого равнодушным». В республиканском парламенте отметили, что криминогенная ситуация в республике «резко ухудшилась», в связи с чем парламентарии потребовали от руководства республики «принятия безотлагательных мер кадрового и организационного характера для наведения правопорядка в стране». «Каждый день республику сотрясают сообщения о дерзких преступлениях, и последним громким фактом стал вооруженный разбой в отношении туристов из РФ», — говорится в заявлении.

В министерстве по курортам и туризму республики выразили соболезнования семье Кабанова. «Мы крайне обеспокоены тем, что людям, приехавшим на отдых, пришлось столкнуться с такой бедой, — сказал ТАСС замминистра по курортам и туризму Астамыр Ахба. — К сожалению, мы не смогли обеспечить безопасность этим людям».

Тем временем жители Абхазии начали сопровождать туристов, направляющихся на пляж и в другие места отдыха.

Об этом рассказала жительница села Приморское Аида Отырба. «Несмотря на то, что в этом году туристов в селе не так много, как в предыдущие годы, после случившегося еще никто не уехал. Местные жители стали сопровождать туристов, которые отправляются на пляж или еще куда-то. Все, конечно, шокированы произошедшей трагедией. Бывали случаи краж у туристов, но такого зверского преступления никогда не было», — приводит ее слова « Sputnik Абхазия».

По данным республиканского министерства по курортам и туризму, в связи с нападением 11 июля массового оттока туристов или отказа от посещения экскурсионных объектов не зафиксировано, но есть единичные случаи. В целом же, по данным Ассоциации туроператоров России, спрос в этом году на отдых в Абхазии упал на 15-20%. Однако связано это не столько с безопасностью, сколько с неудовлетворительными ценами, неудобной дорогой от аэропорта, а также с прохладной погодой на Черном море.