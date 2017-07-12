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«Такого зверского преступления никогда не было»
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Министерство иностранных дел РФ опубликовало официальный комментарий в связи с нападением на российских туристов в районе абхазского села Гудаута 11 июля. «МИД России выражает серьезную озабоченность в связи с произошедшим и ожидает, что правоохранительные органы Республики Абхазия в самое ближайшее время найдут и привлекут к ответственности преступников», — говорится в тексте сообщения. В ведомстве добавили, что российское посольство следит за ходом расследования.
Нападение на туристов из Москвы совершили двое в масках на берегу моря в устье реки Аапста. Преступники были вооружены огнестрельным оружием и ножом. В результате разбойного нападения 33-летний Андрей Кабанов получил два ножевых ранения в грудную клетку, от полученных ранений он скончался в больнице через несколько часов. Погибший находился в сопровождении своей семьи — жены и двух детей, с ними также находилась семья Чижиковых с двумя детьми. По данным Генпрокуратуры Абхазии, после ранения Кабанова нападавшие похитили его супругу и Наталью Чижикову с ее детьми.
«В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены», — отмечалось в сообщении.
Пострадавшим при вооруженном нападении туристам из Москвы оказывается психологическая помощь. Правительство Абхазии также возьмет на себя расходы по доставке на родину тела погибшего Андрея Кабанова и перелету на родину пострадавшей семьи. Сопровождать пострадавших будут представители правительства республики. Также родным погибшего туриста будет выплачена компенсация. В республике введен усиленный режим работы всех систем безопасности, который, скорее всего, будет действовать до конца туристского сезона.
Посольство Российской Федерации в Абхазии разместило на официальном сайте предупреждение для российских туристов. «В связи с ухудшением криминогенной обстановки в Абхазии посольство Российской Федерации рекомендует посещающим эту страну российским туристам проявлять повышенную осторожность и бдительность, избегать безлюдных изолированных мест, воздерживаться от конфликтов с местным населением, не оставлять без присмотра малолетних детей и личные вещи», — отмечается в сообщении.
о словам посла РФ в республике Семена Григорьева, «если эта опасная тенденция [с нападениями] сохранится, то российская сторона будет продумывать дополнительные шаги». Дипломат отметил, что он «как посол и все посольство возмущены произошедшим. Это циничное преступление». Григорьев добавил, что неоднократно напоминал руководству республики о том, что «обеспечение безопасности российских отдыхающих является приоритетной задачей руководства Абхазии». В связи с этим дипломат рассчитывает, что «правоохранительные органы в кратчайшие сроки обеспечат поиск, задержание и наказание виновных».
Министерство внутренних дел Абхазии назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию о причастных к убийству российского туриста.
Операцией по их поиску руководит глава республиканского МВД Аслан Кобахия. Для поисков грабителей силовые структуры Абхазии задействовали вертолет министерства обороны.
Прокуратурой Гудаутского района Абхазии по факту нападения и убийства было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет РФ также возбудил по факту убийства уголовное дело. Расследование нападения взял под личный контроль президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он отменил запланированную на 12 июля поездку в Адыгею. «Для сотрудников правоохранительных органов является делом чести раскрытие данного чудовищного преступления», — сказал секретарь совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба. По его мнению, произошедшее негативно отразится на имидже Абхазии как курортной страны.
Парламент Абхазии назвал нападение «вопиющим преступлением, которое не оставило никого равнодушным». В республиканском парламенте отметили, что криминогенная ситуация в республике «резко ухудшилась», в связи с чем парламентарии потребовали от руководства республики «принятия безотлагательных мер кадрового и организационного характера для наведения правопорядка в стране». «Каждый день республику сотрясают сообщения о дерзких преступлениях, и последним громким фактом стал вооруженный разбой в отношении туристов из РФ», — говорится в заявлении.
В министерстве по курортам и туризму республики выразили соболезнования семье Кабанова. «Мы крайне обеспокоены тем, что людям, приехавшим на отдых, пришлось столкнуться с такой бедой, — сказал ТАСС замминистра по курортам и туризму Астамыр Ахба. — К сожалению, мы не смогли обеспечить безопасность этим людям».
Тем временем жители Абхазии начали сопровождать туристов, направляющихся на пляж и в другие места отдыха.
Об этом рассказала жительница села Приморское Аида Отырба. «Несмотря на то, что в этом году туристов в селе не так много, как в предыдущие годы, после случившегося еще никто не уехал. Местные жители стали сопровождать туристов, которые отправляются на пляж или еще куда-то. Все, конечно, шокированы произошедшей трагедией. Бывали случаи краж у туристов, но такого зверского преступления никогда не было», — приводит ее слова «Sputnik Абхазия».
По данным республиканского министерства по курортам и туризму, в связи с нападением 11 июля массового оттока туристов или отказа от посещения экскурсионных объектов не зафиксировано, но есть единичные случаи. В целом же, по данным Ассоциации туроператоров России, спрос в этом году на отдых в Абхазии упал на 15-20%. Однако связано это не столько с безопасностью, сколько с неудовлетворительными ценами, неудобной дорогой от аэропорта, а также с прохладной погодой на Черном море.
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