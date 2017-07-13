Экс-президенту Бразилии на 19 лет запретили занимать госдолжности

Экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет по решению суда, сообщает Reuters.



Ранее экс-президенту Бразилии Инасиу Лула да Силве предъявили обвинение в коррупции на $1 млн.



Федеральная полиция города Куритиба сообщала, что да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.