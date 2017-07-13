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Газета.Ru

Экс-президенту Бразилии на 19 лет запретили занимать госдолжности

Экс-президенту Бразилии запретили занимать госдолжности
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Экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет по решению суда, сообщает Reuters.
Ранее экс-президенту Бразилии Инасиу Лула да Силве предъявили обвинение в коррупции на $1 млн.
Федеральная полиция города Куритиба сообщала, что да Силва и его жена получили примерно $748 тыс. от строительной компании OAS в результате незаконной схемы, связанной с государственной нефтяной компанией Petrobras.
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