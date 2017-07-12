Главные события среды

В Сан-Франциско чудом предотвратили «авиакатастрофу века»

Самолет Airbus 320, на борту которого находились 135 пассажиров и пять членов экипажа, начал снижение на рулежную дорожку, на которой находились четыре самолета с пассажирами.

Лавров ответил «даме из Госдепа»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт о том, что он «любит забегать вперед». Об этом сообщает Russia Today.

Айсберг весом 1 трлн тонн откололся в Антарктиде

В Антарктиде от гигантского ледника Ларсена откололся айсберг массой примерно в триллион тонн. Об этом сообщает BBC News. Площадь айсберга составляет шесть тысяч квадратных километров. Откол от ледника произошел 10-12 июля.

НАТО готовит новые претензии к России

Страны НАТО на совместном заседании с РФ, которое состоится 13 июня, заявят о своих претензиях из-за «небезопасных действий» российских летчиков во время перехватов над Балтикой. Об этом сообщает Politico.

В МВД раскрыли миллиардную схему обналички денег

Полицейские раскрыли крупную схему по незаконному обналичиванию денег через сеть салонов связи и терминалы. Об этом сообщается в пресс-релизе официального представителя МВД РФ Ирины Волк, опубликованном на сайте ведомства.

Полонский встретил решение суда аплодисментами

Бизнесмен Сергей Полонский встретил аплодисментами решение Пресненского суда Москвы, который освободил его от 5-летнего срока заключения за хищение у дольщиков 2,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В России вступили в силу новые правила перевозки детей

Новые правила перевозки детей вступают в силу с 12 июля. Как сообщил журналистам заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин , теперь категорически запрещается оставлять детей младше семи лет одних в салоне автомобиля.

Запуск "убийцы авианосцев" попал на видео

В Сети появилось видео запуска крылатой противокорабельной ракеты "Гранит" с борта атомного подводного крейсера "Томск".