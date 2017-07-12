Главные события среды

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Как предотвратили «катастрофу века», Лавров ответил «даме из Госдепа» и другие события дня
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В Сан-Франциско чудом предотвратили «авиакатастрофу века»
Самолет Airbus 320, на борту которого находились 135 пассажиров и пять членов экипажа, начал снижение на рулежную дорожку, на которой находились четыре самолета с пассажирами.
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Лавров ответил «даме из Госдепа»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление официального представителя Госдепа США Хезер Науэрт о том, что он «любит забегать вперед». Об этом сообщает Russia Today.
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Айсберг весом 1 трлн тонн откололся в Антарктиде
В Антарктиде от гигантского ледника Ларсена откололся айсберг массой примерно в триллион тонн. Об этом сообщает BBC News. Площадь айсберга составляет шесть тысяч квадратных километров. Откол от ледника произошел 10-12 июля.
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НАТО готовит новые претензии к России
Страны НАТО на совместном заседании с РФ, которое состоится 13 июня, заявят о своих претензиях из-за «небезопасных действий» российских летчиков во время перехватов над Балтикой. Об этом сообщает Politico.
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В МВД раскрыли миллиардную схему обналички денег
Полицейские раскрыли крупную схему по незаконному обналичиванию денег через сеть салонов связи и терминалы. Об этом сообщается в пресс-релизе официального представителя МВД РФ Ирины Волк, опубликованном на сайте ведомства.
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Полонский встретил решение суда аплодисментами
Бизнесмен Сергей Полонский встретил аплодисментами решение Пресненского суда Москвы, который освободил его от 5-летнего срока заключения за хищение у дольщиков 2,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В России вступили в силу новые правила перевозки детей

Фото: ТАСС

Новые правила перевозки детей вступают в силу с 12 июля. Как сообщил журналистам заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин, теперь категорически запрещается оставлять детей младше семи лет одних в салоне автомобиля.
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Запуск "убийцы авианосцев" попал на видео
В Сети появилось видео запуска крылатой противокорабельной ракеты "Гранит" с борта атомного подводного крейсера "Томск".
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ИТАР-ТАСС РИА Новости
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