Белый дом рассмешили попытки демократов устроить импичмент Трампу

«Я думаю, что это абсолютно смехотворно и представляется ничем иным, как политической игрой в ее наихудшем проявлении», — сказала она, отвечая на вопрос журналиста.

Демократы собираются объявить Трампу импичмент за препятствование расследованию его «связей с Россией». Шерман указывает, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми является созданием помех правосудию. Также он обвиняет Трампа в нарушении клятвы главы государства в части защиты Конституции США.