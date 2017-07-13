В Мексике полицейские получили десятки лет тюрьмы за побег от преступников

МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости . Шесть полицейских приговорены в Мексике к тюремному заключению сроком более чем 27 лет за побег от преступников, сообщает портал Excelsior.

Согласно выводам суда, стражи порядка испугались бандитов, ворвавшихся в поселок Кристо-Рей на юге штата Синалоа в 2016 году. Полицейские прибыли на место по звонку от местного жителя, однако, увидев несколько машин с бандитами, которые похищали молодого человека, покинули поселок, испугавшись возможного боя.

Этот момент был записан на видео одним из местных жителей и позже стал доказательством для суда. Похищенный мужчина был найден убитым на трассе Масатлан-Дуранго.

Начальство осужденных полицейских пыталось оправдать их действия некими стратегическими расчетами, так как группа бандитов значительно превосходила их по численности, однако суд эти оправдания не удовлетворили, и стражи порядка получили тюремные сроки за преступное бездействие.