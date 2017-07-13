Роналдиньо посетит первый матч «Ахмата» в РФПЛ

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо посетит первый матч грозненского «Ахмата» в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщают «Известия».

Бразилец посетит Чечню по приглашению руководства грозненцев. В первом туре «Ахмат» встретится с пермским «Амкаром». Матч пройдет на «Ахмат-Арене» 16 июля. Поединок с пермяками станет для местной команды первым после смены названия.

6 июня стало известно, что руководящий совет «Терека» одобрил идею переименования клуба в «Ахмат», процедура будет завершена до начала нового сезона РФПЛ. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил подобный шаг маркетинговыми причинами. Грозненский клуб носил название «Терек» с 1958 года.

Последний раз Роналдиньо выходил на поле в 2015 году. Форвард до сих пор не объявил о завершении карьеры. Вместе с «Барселоной» бразилец становился победителем Лиги чемпионов. В том же году он получил «Золотой мяч». В 2002 году Роналдиньо стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии.