Стали известны подробности резонансного авиаинцидента в США



Канадский комитет по вопросам безопасности на транспорте (TSB) обнародовал предварительные данные о происшествии в международном аэропорту Сан-Франциско, где, по оценкам экспертов, удалось предотвратить крупнейшую авиакатастрофу в истории, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс

Инцидент произошел ночью 7 июля. При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто, по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера. Диспетчерам удалось вовремя остановить пилота.



По данным TSB, канадский Airbus 320, на борту которого находились 140 человек, прервав приземление, пролетел над двумя самолетами на рулежной дорожке на высоте порядка 30 метров, 65 метров — над третьим и 100 метров — над четвертым.



На сайте liveatc.net размещена предполагаемая запись переговоров экипажа Airbus 320 с диспетчерами, из которой следует, что пилот сообщил о "каких-то огоньках" на взлетно-посадочной полосе, которые в действительности, видимо, являлись самолетами на рулежной дорожке.



Диспетчер заверил пилота, что взлетно-посадочная полоса свободна. Через несколько секунд вмешался второй голос, вероятно, одного из пилотов на рулежной дорожке: "Куда летит этот парень? Он над рулежной дорожкой". Только после этого диспетчер приказал пилоту канадского самолета прервать приземление.