В России ввели новые льготы на автокредиты

Правительство России расширило перечень льготных категорий заемщиков, которые теперь могут взять кредит на покупку автомобиля по самым низким ставкам. Теперь льготные условия кредитования доступны семьям с двумя детьми и более, а также людям, которые покупают машину впервые.

Помимо привлекательной ставки, льготникам положена и 10-процентная скидка. Постановление об этом вчера опубликовано на сайте правительства. Эти программы так и называются: "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль".

Напомним, что впервые государственная программа льготного автокредитования была запущена в 2009 году. Сначала по льготным ставкам можно было взять кредит только на отечественные машины, затем и автомобили иностранных брендов, собирающиеся в нашей стране. Государство брало на себя оплату 2/3 ставки рефинансирования. Изначально ставка рефинансирования составляла 14 процентов и государство субсидировало заемщикам 9,33 процента.

Затем ставку рефинансирования приравняли к ключевой ставке и 2/3 стали считать уже от нее. Например, когда в прошлом году ключевая ставка составила 10 процентов, размер субсидии государства равнялся 6,67 процента. Сейчас ключевая ставка еще понизилась. Но это не означает, что заемщику дадут кредит лишь под 3,3 процента. Каждый банк, участвующий в программе льготного автокредитования, устанавливает все-таки свою базовую ставку, из которой и нужно вычесть долю государства. Например, банк кредитует автолюбителей под 15 процентов годовых. По госпрограмме они получат кредит под 8,33 процента.

На получение льготных кредитов может претендовать любой человек, отвечающий стандартным требованиям банков, то есть имеющий постоянный источник доходов, возраст от 21 до 65 лет (некоторые банки, правда, увеличивают возраст). Кредиты даются на три года. Такие условия россиянам понравились. В прошлом году по ним продали свыше 200 тысяч автомобилей. Самыми популярными моделями, по данным Минпромторга, стали продукция АвтоВАЗа , а также модели таких марок, как Volkswagen, Hyundai , Nissan и Renault . Ежегодно правительство продлевало программу льготного кредитования. Действует она и сейчас и продолжит свою работу. Но в нее теперь внесены некоторые изменения.

Прежде всего они касаются семей с двумя детьми и более, а также людей, которые приобретают машины впервые. Для них на этот год определена следующая льготная ставка: из базовой банковской ставки (не более 18 процентов) вычитается субсидия государства в пределах 6,7 процентного пункта. По льготной ставке можно купить новый автомобиль 2016-2017 года выпуска. Конкретный перечень моделей определят банки, но он, как пояснили "Российской газете" источники в правительстве, пока еще не сформирован. Стоимость приобретаемого автомобиля не может превышать 1,45 миллиона рублей (до этого максимальная цена составляла один миллион 150 тысяч). Кредит по-прежнему выдается максимум на три года.

Но для семей и при покупке первого авто можно не иметь первоначальный взнос, который обязателен для всех остальных льготных заемщиков и составляет в среднем 20 процентов от стоимости машины. Но если у человека все-таки есть деньги на первоначальный взнос, то машину он сможет купить с 10-процентной скидкой. Правда, при этом необходимо соблюсти ряд условий. Например, иметь водительское удостоверение, не иметь других кредитов на автомобили.

Что касается приобретения первого автомобиля, то точные требования по такому виду льготного кредитования еще уточняются. Ведь довольно сложно понять, владел ли человек до этого машиной. Многие ездят по доверенностям или оформляют на родственников, особенно пенсионного возраста для того, чтобы не платить транспортный налог. Но, видимо, основным критерием все-таки будет такой: заемщик лично не должен совершать регистрационных действий на машину. При этом наличие прав на управление будет обязательным, а вот ограничения по возрасту опять же на усмотрение банков. Но, как правило, если человеку больше 70 лет, кредиты ему не одобряют.

По предварительной оценке, в этом году по льготным кредитам может быть куплено до 350 тысяч автомобилей, еще почти 60 тысяч смогут приобрести многодетные семьи и люди, решившие впервые обзавестись авто.