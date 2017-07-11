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По секрету: Как бывший военный пытался стать новым русским
Фото: Кадр из фильма "Жмурки"
Остро о 90-х
В начале 1990-х у каждого советского человека появился шанс стремительно обогатиться. Успех определяли всего два фактора
Зачем вы себе льстите
В последнее время от многих слышу жалобы на «жадных работодателей», которые предпочитают новичков опытным специалистам.
"Земля пухом, Антон Носик. Нам будет тебя не хватать"
Антон Носик, прославившийся как основатель Lenta.ru, Gazeta.ru и кучи других СМИ задолго до того, как я получил хоть какую-то работу, связанную с интернетом, всегда был человеком, который что-то слышал, что-то знает и понимает.
Тюремный кутюрье
Как Касболат Байкулов шьет в колонии майки по 15000 рублей и почему оранжевый - новый черный по-русски.
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