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Главные события понедельника
Фото: ТАСС
Кремль о массовой казни в Чечне: "Приняли к сведению"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению появившуюся в СМИ информацию о массовом расстреле жителей в Чечне, передает РИА «Новости».
Вкладчики штурмуют головной офис банка "Югра"
Клиенты получают консультации в связи с введением в банке временной администрации и наложением моратория на выплаты вкладов.
После поручения Путина разобраться с «борзотой» возбудили три дела
Следственный комитет (СК) РФ возбудил три дела из-за нарушений на нижнетагильском заводе, с которыми потребовал разобраться президент Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Матвиенко предложила замену транспортному налогу
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отмены транспортного налога при повышении стоимости акциза на бензин. Об этом сообщает «Интерфакс».
В Киеве пойман «Саныч»
личная страница Oleh Slobodyan в Facebook
Украинские силовики в июне задержали мужчину с паспортом на имя гражданина Украины Валерия Войтенко, сообщил в Facebook официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, задержанный оказался российским полковником Валерием Гратовым.
Порошенко напомнил о новом приоритете Украины
Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО, а сосредоточится на проведении реформ по достижению критериев организации, заявил украинский президент Петр Порошенко.
Богатые россияне скупают валюту
Состоятельные россияне выходят из рублевых активов и вкладываются в валюту. Это происходит на фоне изменения ситуации на рынке нефти.
Москва решила поставить НАТО на место
Москва рассматривает возможность понижения уровня представительства при Североатлантическом альянсе до временного поверенного, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники в российском МИД.
В РФ вводят новые правила регистрации автомобилей
С 10 июля изменяются правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции, а также внесены корректировки в административный регламент ведомства. Об этом МВД России сообщило сегодня на своем официальном сайте.
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