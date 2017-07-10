Главные события понедельника

Кремль о массовой казни в Чечне: "Приняли к сведению"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль принял к сведению появившуюся в СМИ информацию о массовом расстреле жителей в Чечне, передает РИА «Новости»

Вкладчики штурмуют головной офис банка "Югра"

Клиенты получают консультации в связи с введением в банке временной администрации и наложением моратория на выплаты вкладов.

После поручения Путина разобраться с «борзотой» возбудили три дела

Следственный комитет (СК) РФ возбудил три дела из-за нарушений на нижнетагильском заводе, с которыми потребовал разобраться президент Владимир Путин. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Матвиенко предложила замену транспортному налогу

В Киеве пойман «Саныч»

личная страница Oleh Slobodyan в Facebook

Украинские силовики в июне задержали мужчину с паспортом на имя гражданина Украины Валерия Войтенко , сообщил в Facebook официальный представитель Госпогранслужбы Олег Слободян. По его словам, задержанный оказался российским полковником Валерием Гратовым.

Порошенко напомнил о новом приоритете Украины

Украина пока не собирается подавать заявку на членство в НАТО , а сосредоточится на проведении реформ по достижению критериев организации, заявил украинский президент Петр Порошенко.

Богатые россияне скупают валюту

Состоятельные россияне выходят из рублевых активов и вкладываются в валюту. Это происходит на фоне изменения ситуации на рынке нефти.

Москва решила поставить НАТО на место

Москва рассматривает возможность понижения уровня представительства при Североатлантическом альянсе до временного поверенного, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники в российском МИД

В РФ вводят новые правила регистрации автомобилей